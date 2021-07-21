Где в Туле 21 июля бесплатно раздают воду
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле в связи с проведением плановой остановки для подготовки к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе с 8 утра 21 июля до 8 утра 22 июля будет пониженное давление холодной воды в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской.
На это время для жителей указанных районов будут бесплатно раздавать воду, а также подвозить ее в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.
Сообщаем также адреса выдачи воды:
На это время для жителей указанных районов будут бесплатно раздавать воду
Также будут подвозить воду в дошкольные, школьные и медицинские учреждения
По окончании ремонта какое-то время может идти мутная и ржавая вода.
По окончании ремонта какое-то время может идти мутная и ржавая вода.