Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2021 16:07

В Тульской области горе-отец задолжал своему сыну более 1 млн рублей

Вопросом занялась региональная прокуратура
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
За отказ содержать своего ребенка горе-отец пойдет под суд

За отказ содержать своего ребенка горе-отец пойдет под суд

Фото: Алексей ФОКИН

За отказ содержать своего ребенка горе-отец пойдет под суд. Вопросом занялась региональная прокуратура.

Ранее 43-летнего мужчину уже суд обязал выплачивать алименты, но житель Богородицка так и не платил на содержание своего сына, задолженность не погашал, на работу не устраивался, задолжав таким образом более 1 миллиона рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Ведется следствие.