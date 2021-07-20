Бывшего начальника финансового отдела «Туламашзавода» могли убить Фото: Алексей ФОКИН

Бывшего начальника финансового отдела «Туламашзавода» могли убить. Об этом сегодня, 20 июля, говорилось на пресс-конференции по итогам полугодовой работы регионального следственного комитета.

Напомним, что 21 марта текущего года тело мужчины нашли на берегу Воронки. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», однако следователи рассматривают и криминальную версию произошедшего.

Отмечается также, что на личном приеме руководителя регионального ведомства была вдова финансиста.