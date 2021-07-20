В Тульской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего на оружейном заводе Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего на ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Об этом сообщили сегодня, 20 июля, на пресс-конференции руководителя Следственного управления СК России по региону.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили в связи с ненадлежащим исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Отметим, что 16 июля в результате огнестрельного ранения в затылок погиб 63-летний мужчина.

Сейчас проводится следствие - осмотрено место происшествия, допрошены свидетели.