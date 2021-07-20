В селе под Ефремовом не было дороги Фото: Алексей ФОКИН

В селе под Ефремовом не было дороги. Прокуратура провела соответствующую инспекцию.

Как установила проверка, на улице Московская села Дубики отсутствовало асфальтовое покрытие. Таким образом был нарушен закон о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог общего пользования.

По данным инспекции прокуратура обязала местную администрацию привести автомобильную дорогу в порядок до ноября текущего года. Ведомство также контролирует ход работ.