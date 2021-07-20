Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 15:29

В селе под Ефремовом не было дороги

Прокуратура провела соответствующую инспекцию
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
В селе под Ефремовом не было дороги

В селе под Ефремовом не было дороги

Фото: Алексей ФОКИН

В селе под Ефремовом не было дороги. Прокуратура провела соответствующую инспекцию.

Как установила проверка, на улице Московская села Дубики отсутствовало асфальтовое покрытие. Таким образом был нарушен закон о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог общего пользования.

По данным инспекции прокуратура обязала местную администрацию привести автомобильную дорогу в порядок до ноября текущего года. Ведомство также контролирует ход работ.