Алексей Дюмин поздравил мусульман Тульской области с праздником Курбан-байрам Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 июля, мусульмане по всему миру отмечают Курбан-байрам. Губернатор Тульской области поздравил мусульман региона.

В своем обращении глава области отметил, что этот праздник сплачивает верующих вокруг давних духовных и культурных традиций, служит сохранению идеалов добра и справедливости.

«Важно, что мусульманские общины Тульской области активно участвуют в жизни региона, вносят большой вклад в развитие межнационального диалога и поддержание гражданского мира», - подчеркнул Алексей Дюмин.

В заключении губернатор пожелал, чтобы этот праздник способствовал укреплению в обществе милосердия, сострадания и заботы о ближнем, и пожелал всем верующим здоровья, благополучия и успехов.