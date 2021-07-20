Вина подельников была полностью доказана Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове двум осужденным за похищение и избиение человека не смягчили наказание. Вина подельников была полностью доказана.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 21 ноября 2020 года пьяный 63-летний руководитель крестьянско-фермерского хозяйства вместе с 31-летним приятелем на машине отвезли одного из работников в поле, там 55-летнего мужчину привязали цепью к дереву, какое-то время подержали его так, а потом отвезли в хлев для скота, снова привязали и избивали его.

В апреле суд приговорил обоих злоумышленников к 8 и 6 годам колонии строго режима. Осужденные подали апелляцию, однако добиться отмены наказания или его смягчения подельникам не удалось. Приговор вступил в законную силу, и злоумышленники отправились за решетку.