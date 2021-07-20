Туляков приглашают на новую фотовыставку, посвященную природе Куликова поля Фото: материалы пресс-служб

Куликово поле - музей под открытым небом, сочетающий в себе бескрайние просторы ковыльной степи, яркую палитру полевых цветов на лугах, тихие заводи Дона и его притоков - речек Непрядвы, Смолки, Курцы. В этом мире обитают около 140 видов птиц, более 1000 видов насекомых и 91 вид животных.

На территории Куликова поля сегодня можно увидеть обширные пространства восстанавливаемых степей, где господствуют не только ковыли, но и более 90 видов степных, лесных и луговых растений. Многие из них встречаются на страницах Красной книги России.

На фотовыставке можно увидеть лишь малую часть природного многообразия, но и оно прекрасно.

Выставка в «Тульских древностях» продолжит свою работу до 15 августа.