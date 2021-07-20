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Происшествия20 июля 2021 10:50

В Туле мужчина, поссорившийся с сожительницей, на улице отобрал у нее сумку

Теперь его действия квалифицируются как грабеж
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле мужчина, поссорившийся с сожительницей, на улице отобрал у нее сумку

В Туле мужчина, поссорившийся с сожительницей, на улице отобрал у нее сумку

Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой нападения стала 25-летняя тулячка. Поздним вечером на улице у нее произошел конфликт с бывшим сожителем. Агрессивно настроенный мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку, внутри которой находилась одежда и бутылка алкоголя.

33-летнего неработающего и ранее судимого мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Похищенное было обнаружено и изъято.

Сейчас полицейские устанавливают детали случившегося и мотивы.