В Туле мужчина, поссорившийся с сожительницей, на улице отобрал у нее сумку Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой нападения стала 25-летняя тулячка. Поздним вечером на улице у нее произошел конфликт с бывшим сожителем. Агрессивно настроенный мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку, внутри которой находилась одежда и бутылка алкоголя.

33-летнего неработающего и ранее судимого мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Похищенное было обнаружено и изъято.

Сейчас полицейские устанавливают детали случившегося и мотивы.