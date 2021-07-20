В Туле мужчина, поссорившийся с сожительницей, на улице отобрал у нее сумку
Фото: Алексей ФОКИН
Жертвой нападения стала 25-летняя тулячка. Поздним вечером на улице у нее произошел конфликт с бывшим сожителем. Агрессивно настроенный мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку, внутри которой находилась одежда и бутылка алкоголя.
33-летнего неработающего и ранее судимого мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Похищенное было обнаружено и изъято.
Сейчас полицейские устанавливают детали случившегося и мотивы.