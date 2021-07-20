В Тульской области спасатели проверяют неустановленные места для купания Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области продолжаются проверки мест, где купание запрещено. Вчера, 19 июля, спасатели, росгвардейцы и представители городской администрации проверили Привокзальный район Тулы.

Спасатели напоминают жителям и гостям города и области, что купание в неустановленных местах может стоить здоровья, а то и жизни. За купание в неположенном месте предусмотрен штраф до 500 рублей.

Также отмечается, что до 80% происшествий связано с купанием в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем также, что в Туле разрешено купаться и отдыхать только в 7 местах: