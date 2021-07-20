В Туле запустили онлайн-праздник народного костюма и ремесла «Модный двор» Фото: материалы пресс-служб

Интернет-пользователи увидели коллекцию традиционных женских головных уборов конца XIX – начала XX веков, которые примерили известные тулячки, создавшие образы крестьянок из нескольких уездов Тульской губернии.

Так, певица, финалистка Детского Евровидениия-2016, участница первого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети» Софья Фисенко снялась в девичьем головном уборе «крашеные перья» Новосильского уезда. В повойниках, повязке и «бантах с налобником» Ефремовского, Одоевского и Богородицкого уездов предстали участницы фольклорного ансамбля «Усладушка».

Не осталась в стороне и сама автор реплик аутентичных головных уборов, народный мастер РФ Галина Чекина – на фото она в повойнике Одоевского уезда. Выполнить все эти наряды ей помогли выпускницы школы традиционных технологий по курсу «Бисерные украшения и этнографические головные уборы».

Фотопроект позволил представить традиционную культуру в более интересном формате. Принято решение его продолжить проект - планируется, что уже совсем скоро известные тулячки примерят на себя настоящие старинные костюмы Тульской губернии, которым уже более полутора веков.