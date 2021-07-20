Южная часть Тулы вновь на сутки останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением плановой остановки для подготовки к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе с 8 утра 21 июля до 8 утра 22июля будет пониженное давление холодной воды в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы южнее улицы Гоголевской.

Также подачу холодной воды прекратят в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, в деревне Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе «Зеленстроя», в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, деревнях Китаевка, Селиховое, Верхнее и Нижнее Волохово и воинском городке Берники.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.