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Общество20 июля 2021 17:02

Южная часть Тулы вновь на сутки останется без воды

АО «Тулагорводоканал» сообщает о пониженном давлении в городских сетях
Игорь КОПЫТОВ
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Южная часть Тулы вновь на сутки останется без воды

Южная часть Тулы вновь на сутки останется без воды

Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением плановой остановки для подготовки к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе с 8 утра 21 июля до 8 утра 22июля будет пониженное давление холодной воды в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы южнее улицы Гоголевской.

Также подачу холодной воды прекратят в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, в деревне Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе «Зеленстроя», в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, деревнях Китаевка, Селиховое, Верхнее и Нижнее Волохово и воинском городке Берники.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.