Житель Тулы не пустил газовщиков и остался без газа Фото: материалы пресс-служб

Житель Тулы не пустил газовщиков и остался без газа. Администрация города совместно с работниками служб проверила дома на улице Грибоедова в Заречье.

Выяснилось, что хозяин дома № 12 на протяжении 8 лет не пускал работников для проведения технического обслуживания оборудования. Абоненту рассылались письма-уведомления о том, что если он не позволит газовщикам проверить содержание и эксплуатацию приборов, подачу газа в его дом прекратят. Приезжали и представители районной администрации совместно со специалистами АО «Тулагоргаз» и полицией, но и тогда владелец дома не пустил работников к газовому оборудованию.

В связи со всем этим и в целях безопасности подачу газа в указанный дом прекратили.