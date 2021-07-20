Часть Тулы 21 июля останется без электроснабжения: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 08:30 до 17:00 - ул. Демонстрации, 2 пом. 137 и 138, 1, 4; ул. Революции, 17; ул. Советская, 12;

с 09:00 до 13:00 - Одоевское ш., 104, 102-а; ул. М. Жукова, 8-б; ул. Тихмянова, 41; ул. Воздухофлотская;

с 09:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 5, 7, 9, 11; ул. Вильямса, 18; ул. Тимирязева, 70; пр-зд Тимирязева, 13-а;

с 09:00 до17:00 - ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечетн.), 2-12 (четн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7, 1-а; Веневское ш., 4, 14; ГСК № 37; Автогараж № 6; База МЧС; Сады "Политех"; Калужское ш., 7, 11, 13; Мясново: 12-й пр-зд, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6; 6-й Полюсный пр-зд, 18; 10-й Полюсный пр-зд, 14-34 (четн.), 7-17 (нечетн.); ул. Тихмянова, 1-м; п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечетн.), 2-58-г (четн.); ул. Пушкина, 1-8, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Крылова, 29-57-а (нечетн.), 30-52 (четн.).