В Туле продавец обворовывала свой магазин Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продавец обворовывала свой магазин. Приговор по уголовному делу вынес Пролетарский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемая 40-летняя ранее судимая жительница Тулы работала продавцом-кассиром в магазине «Пятерочка» на улице Декабристов в областном центре. С февраля по март 2021 года женщина систематически забирала себе с прилавков продукты питания, алкоголь и бытовые товары. Всего женщине удалось украсть товаров на сумму более 8 тысяч рублей.

На суде женщина признала свою вину и полностью возместила нанесенный магазину ущерб. Ее приговорили к девяти месяцам колонии поселения.