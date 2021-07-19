В Щекине в магазине «Белевские сладости» нашли санитарные нарушения

Проверку соблюдения мер профилактики коронавируса провел региональный Роспотребнадзор
Фото: Алексей ФОКИН
В Щекине в магазине «Белевские сладости» на улице Советской нашли санитарные нарушения. Проверку соблюдения мер профилактики коронавируса провел региональный Роспотребнадзор.
Инспекция выявила следующее:
- в торговом зале не было разметки от 1,5 до 2 метров для соблюдения социальной дистанции;
- в помещении организации торговли не обеззараживали воздух (отсутствовал бактерицидный облучатель воздуха);
- на дезинфекторах не было этикеток с указанием названия, способа применения, даты изготовления и срока годности;
- уборочного инвентаря не достаточно, не промаркирован, не выделено место для его хранения;
- личная одежда работников и санитарная одежда хранились в туалете, там же, где и уборочный инвентарь, которого, к тому же, было мало.
За указанные нарушения ведомство возбудило административное дело, сейчас его материалы переданы в суд.