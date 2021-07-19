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Общество19 июля 2021 16:35

В Щекине в магазине «Белевские сладости» нашли санитарные нарушения

Проверку соблюдения мер профилактики коронавируса провел региональный Роспотребнадзор
Елена Иргиз
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Проверку соблюдения мер профилактики коронавируса провел региональный Роспотребнадзор

Проверку соблюдения мер профилактики коронавируса провел региональный Роспотребнадзор

Фото: Алексей ФОКИН

В Щекине в магазине «Белевские сладости» на улице Советской нашли санитарные нарушения. Проверку соблюдения мер профилактики коронавируса провел региональный Роспотребнадзор.

Инспекция выявила следующее:

- в торговом зале не было разметки от 1,5 до 2 метров для соблюдения социальной дистанции;

- в помещении организации торговли не обеззараживали воздух (отсутствовал бактерицидный облучатель воздуха);

- на дезинфекторах не было этикеток с указанием названия, способа применения, даты изготовления и срока годности;

- уборочного инвентаря не достаточно, не промаркирован, не выделено место для его хранения;

- личная одежда работников и санитарная одежда хранились в туалете, там же, где и уборочный инвентарь, которого, к тому же, было мало.

За указанные нарушения ведомство возбудило административное дело, сейчас его материалы переданы в суд.