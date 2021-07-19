В Тульской области прошел региональный этап VII Спартакиады пенсионеров России Фото: материалы пресс-служб

В этом году на площадке Училища олимпийского резерва Тульской области собрались порядка 150 участников из 17 муниципальных образований региона. Ограничения по возрасту у мужчин - от 60 лет и старше, у женщин - от 55 лет. Самому старшему среди заявленных участников исполнилось 80 лет.

Соревнования прошли в личном, командном и общекомандном первенстве по семи видам спорта — настольному теннису, пулевой стрельбе, плаванию, легкой атлетике (кроссу и комбинированной эстафете), шахматам, дартсу.

Победители региональной спартакиады теперь отправятся представлять Тульскую область на Всероссийском этапе, который пройдет в августе в Белгороде.