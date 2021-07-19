Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 16:17

Житель Тулы разместил в соцсетях информацию об изнасиловании ребенка и пропал

Полиция не нашла подтверждений этому факту и разыскивает гражданина
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Тулы разместил в соцсетях информацию об изнасиловании ребенка и пропал

Житель Тулы разместил в соцсетях информацию об изнасиловании ребенка и пропал

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы под ником Александр Белов разместил в соцсетях ложную информацию об изнасиловании ребенка на улице Октябрьской в областном центре. Автор поста заявлял, что об этом факте заявил в полицию.

полиции провели проверку, но никаких заявлений или обращений в отделения по таким делам не поступало. Связаться с Александром полиции не удалось: в соцсетях мужчина не отвечал.

Полиция предупреждает, что за заведомо ложные сведения о противоправных действиях автору сообщения грозит серьезная уголовная ответственность.

Сотрудники регионального УМВД просят Александра Белова связаться с полицией по телефону 32-31-13 для объяснений и разъяснений обстоятельств появившейся в соцсетях вышеуказанной информации.