В Туле окончательно восстановили последнюю водоразборную будку 1894 года Фото: соцсети

В начале XX века в городе было около 30 таких точек. До XXI века сохранилась только одна. Так что история спасения уникального строения началась в 2019 году. Искали хозяина заброшенного участка, потом выяснилось, что он продан. Новый владелец согласился бесплатно подарить водоразборку городу. На условии самовывоза.

Активные работы начались в августе 2020 года - во двор Областного краеведческого музея были перевезены элементы будки - бревна и части фундамента. Все — на спонсорские деньги. В марте уже этого года начался сбор средств на восстановление домика. Параллельно шли и сами работы. К июню большая часть работ была завершена. Оставались мелочи, в основном связанные с восстановлением утраченных элементов декора. Теперь и они воплощены в жизнь.

На окна уже установили новые деревянные подоконники и скоро будут готовы новые рамы.

После полного восстановления водоразборной будки ее возьмет на баланс краеведческий музей. Она станет частью экспозиции, посвященной истории тульского водопровода.