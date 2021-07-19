Оба пострадавших были без шлемов и защитной экипировки Фото: материалы пресс-служб

Под Ефремовом Subaru сбила мотоцикл: пострадала 17-летняя девушка. Это случилось вечером 18 июля.

По предварительным данным, в минувшее воскресенье около 18:15 на улице Центральной села Шилово под Ефремовом 46-летняя женщина, управляя Subaru Forester, разворачивалась в неположенном месте, от чего машина столкнулась с мотоциклом S2 Motors, за рулем которого был 21-летний парень без прав. На заднем сидении мотоцикла была 17-летняя девушка.

В результате столкновения мотоцикл попал под машину, а его водитель и пассажирка доставлены в больницу с различными травмами. Оба пострадавших были без шлемов и защитной экипировки.