В столкновении пострадал водитель Peugeot, ему оказали медицинскую помощь Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области «десятка» столкнулась с Peugeot: пострадал молодой мужчина. ДТП произошло в Чернском районе.

По предварительным данным, 17 июля около 21:40 на 275 километре трассы М-2 «Крым» 47-летний мужчина, будучи за рулем «ВАЗ 21102», поворачивал налево и не пропустил Peugeot 408, которым управлял 30-летний мужчина.

В столкновении пострадал водитель Peugeot, ему оказали медицинскую помощь.