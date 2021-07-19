В сентябре в Туле пройдет фестиваль «Улыбнись, Россия!» Фото: Алексей ФОКИН

С 5 по 11 сентября в Тульской области состоится ХХI Международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!».

В этом году фестиваль обрел статус международного — теперь у него единая программа и международное жюри, возглавит которое заслуженный деятель искусств России, писатель и драматург Аркадий Инин.

В рамках фестиваля состоятся кинопоказы лучших комедийных картин и анимационных фильмов, а также творческие вечера и встречи с известными актерами, режиссерами, музыкантами, телеведущими, среди которых заявлены Александр Панкратов-Черный, Владимир Познер, Леонид Якубович, Юрий Стоянов, Клара Новикова, Юрий Норштейн, Кира Прошутинская, Елизавета Боярская.

Показы пройдут на 19 площадках Тулы и Тульской области.