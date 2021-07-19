Тульский «Арсенал-2» открыл сезон 2021/22 во втором дивизионе ФНЛ с поражения Фото: материалы пресс-служб

Справедливости стоит уточнить, что соперником выпала «Рязань», занявшая в первенстве-2020/21 второе место в группе — то есть команда довольно сильная.

Гости с первых минут перешли к активным действиям, однако превосходно играл вратарь туляков Денис Мухин. И все же незадолго до перерыва бело-синие открыли счет. Кулешин зацепил в штрафной Баркова, и Маричев на 38-й минуте с пенальти отправил мяч в сетку – 0:1.

Оружейники прибавили в движении, и вскоре даже забили мяч. Однако он не был засчитан из-за офсайда.

Во втором тайме шла более равная игра. Однако на 85-й минуте рязанцу Бояркину удался красивый удар с левого края штрафной площади. Счет стал окончательным — 0:2. За оставшееся время тулякам так и не удалось создать сколь-нибудь острых моментов.

Следующий матч «Арсенал-2» проведет дома 1 августа с «Динамо» из Владивостока.