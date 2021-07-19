За неделю в Тульской области поймали почти 70 пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошедшую неделю с 12 по 18 июля сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 64 567 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 3 673 протоколов. Кроме того, 177 транспортных средства отправились на штрафстоянку.

Помимо этого, были задержаны 66 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 35 из них уже привлечены к административной ответственности, еще 31 - от освидетельствования отказался.

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.

Также об обнаружении в темное время суток на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам:

Кроме того, туляки могут сообщить о пьяных водителях на горячую линию ГИБДД. В ведомстве начинает работу специальная горячая телефонная линия «Нетрезвый водитель». Все сигналы будут оперативно отработаны сотрудниками полиции. Сообщить о правонарушении можно по номерам 32-38-38 или +7-999-374-36-13 (WhatsApp, Viber).