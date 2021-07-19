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Происшествия19 июля 2021 11:28

В Туле бывший уголовник украл банковскую карту и телефон

Уйти от полиции мужчине не удалось
Елена Иргиз
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В Туле бывший уголовник украл банковскую карту и телефон

В Туле бывший уголовник украл банковскую карту и телефон

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле бывший уголовник украл банковскую карту и телефон. Но уйти от полиции мужчине не удалось.

По предварительным данным, 53-летний неработающий ранее судимый туляк два раза воспользовался невнимательностью местных жителей и украл их вещи. В одном случае мужчина увидел оставленную банковскую карту и забрал ее себе. Весь следующий день злоумышленник оплачивал находкой свои покупки, потратив бесконтактным способом около 55 тысяч рублей.

Кроме того, тот же подозреваемый, будучи в кафе, увидел оставленный без присмотра телефон и, как только убедился, что за ним никто не следит, положил мобильник в собственный карман.

В полицию обратились хозяева украденных вещей. Оперативники вычислили и задержали подозреваемого. В преступлениях он сознался. Выясняются все обстоятельства совершенных краж.