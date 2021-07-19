Кто в Туле останется без электричества 19 июля

Отключения связаны с различными плановыми работами Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 июля, несколько десятков улиц Тулы останутся без электричества. Это связано с различными работами, как сообщают городские электросети:

- замена трансформаторов тока;

- капитальный ремонт электрооборудования;

- демонтаж опор;

- монтаж приборов учёта;

- монтаж кабеля на опоре.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Металлургов, 55, 57, 57-а, 59, 63, 63-а, 65-а, 55-а;

- 1-й пр-д Металлургов, 4, 6;

- ул. Приупская, 11-б;

- ул. Металлургов, 55, 57, 61, 63, 57-а, 61-а;

- ул. Приупская, 11-б;

- ул. Мира, 15-а, 15-б;

- ул. Тульского Рабочего полка, 100-б;

- ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 28-а;

- ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.);

- ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8, 8-а (чётн.);

- ул. Р. Люксембург, 11-б;

- ул. Пузакова, 15, 17;

- ул. Б. Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-б, 74-а, 117, 117-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126, 42, 57;

- ул. Физкультурная, 12-16 (чётн.), 15-25 (нечётн.), 10-а;

- ул. 3-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 1-7 (нечётн.);

- п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87, 85, 86, 90;

- д. Тихвинка, 64, 65;

- п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а.