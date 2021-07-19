Под Ясногорском водитель без прав устроил ДТП

фото: группа "Тула Жесть"

В Ясногорском районе две иномарки столкнулись и врезались в отбойник. Авария случилась на трассе М-2 «Крым» в минувшее воскресенье 18 июля.

По предварительной информации, около 15:30 на 146 километре трассы М-2 «Крым» 36-летний мужчина без водительских прав, был за рулем BMW M5 Competition, когда его машина врезалась в едущий впереди Chevrolet Cruz, которым управляла 41-летняя женщина.

фото: группа "Тула Жесть"

В результате столкновения машины вылетели с трассы и разбились о металлическое барьерное ограждение. В аварии пострадали двое: сам водитель BMW и 36-летний пассажир Chevrolet. Им оказали медицинскую помощь.

Также сообщается, что водитель немецкой машины от теста на алкоголь отказался.