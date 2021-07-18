Роспотребнадзор по Тульской области нашел нарушения на местных птицефабриках Фото: соцсети

За 6 месяцев 2021 года проверены ООО «Возрождение» и ООО «Птицефабрика Тульская».

Там установлены нарушения обязательных требований к технологии изготовления мясной продукции, соблюдению последовательности и поточности технологических процессов, несвоевременное проведение текущего ремонта производственных помещений; использование в производстве сырья с нарушением требований к маркировке пищевой продукции.

По результатам проверок составлено 4 протокола об административном правонарушении на общую сумму 80 тыс. рублей.