Мужчина, устроивший смертельное ДТП в Тульской области, отправлен под домашний арест Фото: материалы пресс-служб

Ночью 11 июля 2021 года на подъезде к населенному пункту Большое Огарево мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗ 2112, съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла на месте находившаяся в автомобиле 15-летняя тулячка, а двое пассажиров — ее сверстница, жительница Мособласти и житель поселка Теплое 18-ти лет госпитализированы с травмами. Водитель и еще один 20-летний пассажир не пострадали.

Следователи ходатайствовали о заключении обвиняемого под стражу, но суд отказал, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.