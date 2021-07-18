Тульский футбольный «Арсенал» объявил набор девушек в женскую команду Фото: соцсети

Центр подготовки юных футболистов «Арсенал» объявил о проведении конкурсного отбора девушек 2007-2009 годов рождения в женскую молодежную команду.

Просмотр юных футболисток назначен на 8 и 14 августа на малом поле стадиона Академии. Начало регистрации 09:00.

При себе будет необходимо иметь обувь и спортивную форму, справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям футболом, справка об отсутствии контактов с больными коронавирусом (оформить не раньше, чем за 3 дня до просмотра), паспорт или свидетельство о рождении.