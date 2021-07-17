«Веселый паровозик» ждет юных туляков на мастер-классах в грядущее воскресенье Фото: соцсети

18 июля Тульское музейное объединение приглашает на мастер-классы «Веселый паровозик» и «Зайчик на пальчик» в музее Порфирия Крылова.

На занятии «Веселый паровозик» участники создадут необычную аппликацию с использованием элементов флористики, пуговиц и ткани. У посетителей получится красочное панно – интересное украшение для домашнего интерьера.

А «Зайчика на пальчик» в старину делали детям с трех лет. Считалось, что это и друг, и одновременно оберег ребенка.

Начало в 12:00 и 14:00.