Тулякам предлагают погрузиться в прошлое вместе с миниатюрами Сергея Сабины Фото: материалы пресс-служб

В экспозиции «Тульские сюжеты в миниатюре. Путешествие в прошлое». представлены макеты архитектурных сооружений Тульского кремля, копии Крестовоздвиженской площади, Музея оружия, музея-усадьбы «Ясная Поляна», а также сюжеты картин Василия Дмитриевича Поленова.

В своих работах мастер использует разнообразные породы дерева, латунь, стекло, малахит и множество других материалов, которые позволяют посмотреть на тульские бренды с новой точки зрения.

Выставка продлится до 15 августа.