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Общество17 июля 2021 16:06

В Туле оштрафовали главного инженера одной из фирм за нарушение требований промышленной безопасности

Прокуратура Зареченского района проверила ООО «Марс»
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле оштрафовали главного инженера одной из фирм за нарушение требований промышленной безопасности

В Туле оштрафовали главного инженера одной из фирм за нарушение требований промышленной безопасности

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки было установлено, что руководитель организации, которая использует подъемные сооружения на опасном производственном объекте, не аттестован на знание требований безопасности. Обнаружены и другие нарушения в данной сфере.

В результате руководителю ООО «Марс» было внесено представление, и все нарушения устранены. Также главный инженер организации привлечен к административной ответственности, и ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.