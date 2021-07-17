В Туле оштрафовали главного инженера одной из фирм за нарушение требований промышленной безопасности Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки было установлено, что руководитель организации, которая использует подъемные сооружения на опасном производственном объекте, не аттестован на знание требований безопасности. Обнаружены и другие нарушения в данной сфере.

В результате руководителю ООО «Марс» было внесено представление, и все нарушения устранены. Также главный инженер организации привлечен к административной ответственности, и ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.