Операция «Тонировка» только за сутки в Туле собрала «урожай» из 69 нарушителей Фото: материалы пресс-служб

Лишь за один день работы инспекторы составили 69 административных материалов по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ - управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят подобные мероприятия с целью обеспечения безопасности, как самих водителей, так и других участников дорожного движения.