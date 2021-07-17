Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2021 15:09

Операция «Тонировка» только за сутки в Туле собрала «урожай» из 69 нарушителей

На территории города сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Операция «Тонировка» только за сутки в Туле собрала «урожай» из 69 нарушителей

Операция «Тонировка» только за сутки в Туле собрала «урожай» из 69 нарушителей

Фото: материалы пресс-служб

Лишь за один день работы инспекторы составили 69 административных материалов по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ - управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят подобные мероприятия с целью обеспечения безопасности, как самих водителей, так и других участников дорожного движения.