В Тульской области грядет модернизация судебной системы Фото: Алексей ФОКИН

Согласно постановлению Президиума Тульского областного суда, произойдет все 1 октября 2021 года. В соответствии с Федеральным законом № 36-ФЗ от 1 марта 2020 года «О создании межрайонных, районных судов Тульской области, об упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области».

Так, в регионе созданы Алексинский межрайонный суд (упразднены Алексинский городской и Заокский районный суды); Богородицкий межрайонный суд (упразднен Богородицкий районный суд); Одоевский межрайонный суд (упразднен Одоевский районный суд).

С 1 октября упраздненные суды будут работать в новом качестве, но по своим прежним адресам и в том же режиме. Судьи будут продолжать осуществлять свои полномочия там же, где и раньше.