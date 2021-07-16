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Общество16 июля 2021 16:08

В Туле Госавтоинспекция проверила таксистов

Из 12 остановленных машин три ехали с нарушениями
Елена Иргиз
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Всех таксистов, у которых были нарушения, привлекли к административной ответственности

Всех таксистов, у которых были нарушения, привлекли к административной ответственности

Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники региональной Госавтоинспекции вместе с Минтрансом проверили такси. Всего остановили 12 машин, у трех из них нашли нарушения:

- у одной машины не было обозначения такси ;

- у одного водителя не было документов на право право управления данным автомобилем и страхового полиса;

- а еще у одного водителя страховой полис был с истекшим сроком годности.

Всех таксистов, у которых были нарушения, привлекли к административной ответственности.