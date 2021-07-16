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Общество16 июля 2021 15:53

За прошедшую неделю в Тульской области клещи покусали 251 человека

Чаще всего клещи присасывались на придомовых территориях и в лесополосе
Елена Иргиз
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фото с сайта pixabay.com

фото с сайта pixabay.com

За прошедшую неделю с 10 по 16 июля в Тульской области за медицинской помощью в связи с клещами обратился 251 человек. 97 из них - дети, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Клещей нашли у себя жители всех районов Тульской области. Также сообщается о 52 завозных случаях: насекомых привезли из Калужской обл. (18 сл.), Смоленской обл. (4 сл.), Костромской обл. (2 сл.), Ставропольского края (1 сл.), Липецкой обл. (3 сл.), Московской обл. (4 сл.), Башкортостана (1 сл.), Санкт-Петербурга (2 сл.), Брянской обл. (1 сл.), Рязанской обл. (2сл.), г. Ялты (Крым - 1 сл.), г. Иваново (1 сл.), г. Тверь (2 сл.), г.Орел (2 сл.), г.Тамбов (1 сл.), г. Краснодар (3 сл.), г.Новгород (1 сл.), Алтай (2 сл.), г. Курск (1 сл.).

Чаще всего клещи присасывались на придомовых территориях, дачных участках, при выезде на природу, посещении леса, в парках, при посещении кладбища. Всего в лаборатории исследовали 2732 клеща. В 189 случаях нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.