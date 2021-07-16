Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2021 15:14

В Донском иностранный гражданин попался на изготовлении закладок с наркотиками

Уголовное дело будет рассматриваться в местном городском суде
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
При обыске оперативники нашли более 450 граммов наркотиков

При обыске оперативники нашли более 450 граммов наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН

В Донском иностранный гражданин попался на изготовлении закладок с наркотиками. Теперь мужчина пойдет под суд.

По предварительной версии следствия, 35-летний безработный иностранный гражданин действовал в составе группы лиц, каждый член которой находится под отдельным следствием. В феврале 2021 года приготовил 254 закладки с наркотиком. Эти пакеты он хранил у себя в Донском и собирался спрятать их на территории города. При обыске оперативники нашли более 450 граммов наркотиков.

Уголовное дело будет рассматриваться в Донском городском суде.