В Тульской области ожидается 4 класс пожарной опасности: метеопредупреждение

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В Тульской области с 17 по 19 июля сохранится 4 класс пожарной опасности. По региону объявлено метеопредупреждение.

Спасатели также предупреждают жителей и гостей области о правилах поведения в жаркий период:

- запрещается пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- также нельзя поджигать сухую траву: огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- следует очищать территорию двора или участка от всякого мусора, строительного материала и сухой травы;

- сжигать этот мусор и траву после уборки нельзя;

- следите за тем, чтобы дети не играли со спичками и не пытались что-то поджечь;

- также запрещается курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов и бросать непогашенные спички, окурки;

- дома и во дворах должны быть средства пожаротушения: огнетушитель или емкость с водой;

- нельзя разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В случае любой беды сразу звоните в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".