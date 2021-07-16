В воскресенье, 18 июля, «Арсенал-2» открывает новый сезон Фото: материалы пресс-служб

Второй дивизион ФНЛ — это старая добрая профессиональная футбольная лига (ПФЛ), просто сменившая название. Так что тут ничего не изменилось, а вот в самом клубе — перемены колоссальные. Смена названия, состава наставников. Главный тренер экс-«Химика-Арсенала» - Сергей Подпалый, старший - Андрей Пятницкий. Тренером вратарей стал Игорь Телков, завершивший карьеру игрока. Должность спортивного директора занял экс-капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров. В составе «Арсенала-2» - воспитанники тульского футбола, академии ПФК «Арсенал», экс-игроки молодежного состава красно-желтых.

«Арсенал-2» стартует во второй подгруппе группы №3. В подгруппу вошли клубы из городов Центральной России, а также два полпреда Дальнего Востока – «Сахалин» и владивостокское «Динамо». Соперником туляков в первой встрече станет «Рязань», занявшая в первенстве-2020/21 второе место в группе.