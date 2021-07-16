Туляков смогут выселить из совершенно не требующего сноса дома Фото: Алексей ФОКИН

В регионе принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Тульской области». Согласно ему, при принятии решения о развитии территории в черте города, собственников могут переселить, даже если их дом не признан аварийным. Целью нововведения, уточняется, является улучшение внешнего облика города, создание условий для развития инфраструктуры и повышение эффективности использования земли.

Решение о включении дома в территорию комплексного развития будет приниматься на собрании собственников. А жилплощадь, предоставленная вынужденным переселенцам, должна находиться в том же населенном пункте и соответствовать стандартам, а также площади и количеству комнат.