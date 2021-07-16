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Происшествия16 июля 2021 14:07

В Плавском районе «Skoda» въехала в фуру

В ДТП пострадала маленькая девочка
Елена Иргиз
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Ребенок в момент столкновения был в детском кресле

Ребенок в момент столкновения был в детском кресле

Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе «Skoda» въехала в фуру. В ДТП пострадала маленькая девочка.

По предварительным данным, около 08:20 на 257-ом километре трассы М-2 «Крым» 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Skoda Octavia», выехала на полосу встречного движения, от чего машина столкнулась с едущим навстречу грузовиком «Mercedes-Benz Axor» с полуприцепом.

В результате аварии пострадали сама водитель «Skoda» и ее пассажирка, 4-летняя девочка. Ребенок в момент столкновения был в детском кресле.