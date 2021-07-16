Ребенок в момент столкновения был в детском кресле Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе «Skoda» въехала в фуру. В ДТП пострадала маленькая девочка.

По предварительным данным, около 08:20 на 257-ом километре трассы М-2 «Крым» 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Skoda Octavia», выехала на полосу встречного движения, от чего машина столкнулась с едущим навстречу грузовиком «Mercedes-Benz Axor» с полуприцепом.

В результате аварии пострадали сама водитель «Skoda» и ее пассажирка, 4-летняя девочка. Ребенок в момент столкновения был в детском кресле.