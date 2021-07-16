В момент ДТП пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности Фото: материалы пресс-служб

Под Кимовском перевернулся «ВАЗ-21099»: погиб мужчина. Авария случилась в ночь на 15 июля.

По предварительной информации, в ночь на четверг около 03:52 на 29-ом километре трассы «Кимовск – Епифань – Куликово Поле – Кресты» 59-летний мужчина, будучи за рулем «ВАЗ-21099», не справился с управлением машины, от чего она вылетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии сам водитель умер на месте происшествия от полученных травм. Его пассажиров, 62-летнюю женщину и 31-летнего мужчину, отвезли в больницу с различными повреждениями. В момент ДТП никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.