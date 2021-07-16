Замглавы администрации Тулы Сергею Шестакову все-таки придется заплатить за самоуправство Фото: Алексей ФОКИН

Напомним суть конфликта: в ходе рейда в поселке Иншинский Шестаков сорвал несколько вывесок, размещенный, по его мнению, с нарушениями правил градостроительства. Предприниматели, которым они принадлежали, через суд добились для чиновника штрафа. Шестаков попытался опротестовать это решение, но суд более высокой инстанции оставил все, как есть. Теперь чиновнику предстоит заплатить 300 рублей.

Кстати, это не первый подобный приговор в карьере Шестакова. Ранее он был аналогично наказан за незаконную проверку палатки по торговле шаурмой в Зареченском округе.