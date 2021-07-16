В Тульской области может исчезнуть пруд Фото: соцсети

На минувших выходных было нарушено гидротехническое запорное сооружение на искусственном пруду в поселке Грумант. И все бы ничего, но это излюбленное место отдыха для жителей окружающих поселков и, в том числе, туляков.

Который день не удается предотвратить течь из трубы — пруд спускается на 10 сантиметров в сутки, и такими темпами вскоре грозит совсем осушиться. При этом с карты Тульской области исчезнет популярный пляж. Однако по заявлениям экологов, катастрофы не произойдет — пруд является гидротехническим сооружением, значит он находится на естественном водотоке. От дождя и ручья он будет восполняться.

Работы по спасению водоема продолжаются.