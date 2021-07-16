В регионе продолжают находить следы войны
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области спасатели обезвредили артиллерийский снаряд калибром 20 мм времен Великой Отечественной войны. Его нашли в Плавском районе.
ГУ МЧС России по региону также напоминает жителям и гостям области, что в случае обнаружения снарядов и боеприпасов прошедшей войны, надо соблюдать следующие правила:
- не подходить близко и не позволять другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщить о находке в полицию или службу спасения;
- не трогать, не вскрывать и не перемещать находку;
- запомнить все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождаться прибытия оперативных служб.
В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".