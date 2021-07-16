За свои слова мужчина расплатится рублем Фото: Алексей ФОКИН

В Донском осудили местного жителя за угрозы полицейскому. За свои слова мужчина расплатится рублем.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 1 мая 2021 года участковый уполномоченный отделения полиции в Донском прибыл с оперативным дежурным на вызов к месту жительства подсудимого. Тот, будучи пьян и сильно агрессивен, стал угрожать расправиться с полицейским, в частности, заявил, что расстреляет его из автомата и разобьет лицо.

На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Тем не менее, суд назначил ему штраф в 50 000 рублей за совершение угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Осужденный находится под подпиской о невыезде.