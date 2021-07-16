Житель Тулы попытался получить обманом 7 миллионов за подкуп судьи

Во время передачи денег злоумышленника арестовали правоохранители Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы попытался получить обманом 7 миллионов и теперь отправится в колонию. Его обвинили покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Как выяснилось в ходе следствия, 50-летний житель Тулы, будучи юристом, защищал интересы организации, с которой взыскивали более 90 миллионов рублей налоговой задолженности. Решение налогового органа обжаловали в арбитражном суде области, и тогда мужчина предложил директору предприятия передать судье 7 млн рублей за вынесение решения в пользу коммерческой организации. Адвокат обманул руководителя предприятия, так как никакой возможности подкупа не имел, а собирался эти деньги присвоить. Во время передачи денег злоумышленника арестовали правоохранители.

Суд приговорил туляка к 4 годам исправительной колонии общего режима, прибавив к наказанию еще штраф в 600 тысяч рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.