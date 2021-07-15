Туляков приглашают на тематическую выставку, связанную с божьими коровками Фото: материалы пресс-служб

На протяжении многих лет она собирала различные предметы, связанные с божьими коровками. Выставка демонстрирует, насколько популярно это насекомое среди людей, и как прочно ее образ вошел в нашу культуру. Посетители смогут полюбоваться творениями мастеров из совершенно разных мест, выполненных из различных материалов и в отличных техниках. Например, жуки из текстиля и керамики, пластмассы и бумаги. На выставке можно будет увидеть открытки, игрушки, украшения, сувениры, подушки, свечи, посуду и одежду

Кроме того, тематические стенды раскроют тайны самого жука: как выглядит он в детстве и чем питается, сколько всего живет божьих коровок в Тульской области и какие самые интересные ее представители живут в других регионах мира. А также, можно будет сделать свою божью коровку из бумаги и, загадав желание, закрепить на особом стенде.

Открытие выставки в новом здании Тульского экзотариума 17 июля в 12.00.