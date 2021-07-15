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Спорт15 июля 2021 17:04

Тульские городошники завоевали 9 медалей на Первенстве Европы

Турнир прошел в городе Молодечно Республики Беларусь
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские городошники завоевали 9 медалей на Первенстве Европы

Тульские городошники завоевали 9 медалей на Первенстве Европы

Фото: соцсети

Спортсмены Тульской области, были единственными, кто представлял на европейском первенстве нашу страну. Среди достижений на счету туляков первое место Ирины Медниковой и два вторых Евгении Данилюк и Дмитрия Ананьева в личном первенстве дисциплины «Европейские городки», а также победа Ананьева и Медниковой в парном первенстве. Здесь также бронзовыми призерами стали Александра Казанина и Данилюк. В дисциплине «Классические городки» в личном первенстве 3 место снова заняла Медникова.

Также на счету наших городошников - вторые и третьи места в командном первенстве.